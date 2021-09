Per la gara di ritorno del I turno di Coppa Calabria giornata #iosonobiancoverde da parte della Vigor 1919

La Vigor 1919 comunica che la gara di ritorno del I turno di Coppa Calabria contro il Mangone (andata 1-0 in favore della squadra di mister Viterbo) avrà luogo domenica 26 settembre, con inizio alle 15:30, presso lo stadio Gianni Renda.

Per la prima uscita interna della squadra l’ingresso sarà gratuito: la società ha, infatti, indetto la giornata #iosonobiancoverde.

A breve verranno, invece, comunicati i prezzi delle tessere socio sostenitore, degli abbonamenti e dei biglietti per le partite interne.

Modalità d’ingresso

Per accedere allo stadio è necessario recarsi in biglietteria e ritirare il tagliando d’ingresso. Si ricorda che la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e che per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e che tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Dovrà essere utilizzata la mascherina, e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti