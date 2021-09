Ancora un primo posto per l’Arvalia Lamezia durante le gare svolte nel lago di Lorica

Ancora un primo posto per gli agonisti della Arvalia Nuoto Lamezia. Non solo in vasca e in acque libere, ma per la prima volta il team della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme si è messo alla prova gareggiando nel lago di Lorica.

Nonostante le condizioni atmosferiche fossero tutt’altro che favorevoli e l’acqua particolarmente fredda, a tal punto da spingere decine di nuotatori a ritirarsi dalla kermesse, i giovani sportivi della Arvalia hanno tenuto duro e raggiunto il tanto meritato primo posto nella classifica agonisti.

Aurora Furci, Cristina Francesca Anna Galati, Mariafrancesca Cimino, Benedetta Gaetano, Leonardo Grasso, Angelo Talarico e Angelo Ventura, con la tenacia che li ha sempre contraddistinti, sono ancora una volta riusciti a tirare fuori lo spirito giusto che li ha accompagnati bracciata dopo bracciata, fino a conquistare la sudata coppa e numerose medaglie a livello individuale.

Un forte plauso ai ragazzi da parte di tutta la società per il carattere dimostrato anche in questa nuova occasione.