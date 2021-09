Inizierà sabato 2 ottobre il campionato della Juniores Nazionale del Lamezia Terme, che disputerà al “Gianni Renda” le proprie partite casalinghe.

Il Dipartimento Interregionale, dopo la pubblicazione della composizione dei gironi, ha completato la stesura dei calendari e degli orari che accenderanno le gare del campionato nazionale Juniores Under 19 per la stagione sportiva 2021-2022.

Il Lamezia Terme è stato inserito nel Girone N, il quale, oltre alla compagine gialloblu, include: Castrovillari, Cittanova, Rende, San Luca, Rotonda, Cavese, Gelbison, Nocerina, Santa Maria Cilento.

La nuova stagione per le formazioni Under 19 inizierà il 2 ottobre con la fase regolare: il girone d’andata terminerà il giorno 11 dicembre. Il girone di ritorno riprenderà il 29 gennaio, con la conclusione fissata al 30 aprile.

Due le soste previste: per le festività natalizie e il 12 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Per quanto riguarda gli orari, il calcio d’inizio delle partite sarà alle 15.30 dal 2 ottobre, alle 14.30 dal 31 ottobre, alle 15 dal 22 gennaio, alle 15.30 dal 19 febbraio e dal 27 marzo alle 16.

Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.

CALENDARIO LAMEZIA TERME JUNIORES

1.ma giornata: Pol. Santa Maria Cilento-Lamezia Terme (and. 02/10/21 – rit. 29/01/22)

2.ma giornata: Lamezia Terme-Cavese (09/10/21 – 05/02/22)

3.ma giornata: Gelbison-Lamezia Terme (16/10/21 – 26/02/22)

4.ma giornata: Lamezia Terme-San Luca (30/10/21 – 05/03/22)

5.ma giornata: Cittanova-Lamezia Terme (06/11/21 – 26/03/22)

6.ma giornata: Lamezia Terme-Rotonda (13/11/21 – 02/04/22)

7.ma giornata: Rende-Lamezia Terme (27/11/21 – 09/04/22)

8.ma giornata: Castrovillari-Lamezia Terme (04/12/21 – 23/04/22)

9.ma giornata: Lamezia Terme-Nocerina (11/12/21 – 30/04/22)