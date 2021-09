Arriva una “promozione sul campo” per il tecnico lametino Antonio Gatto in casa Cosenza

Dopo l’esperienza della scorsa stagione con il settore giovanile, e la fase da “traghettatore” in avvio di stagione con la prima squadra, “promozione sul campo” per il tecnico lametino Antonio Gatto in casa Cosenza.

La Società Cosenza Calcio comunica infatti che nello Staff Tecnico della prima squadra si iscrivono anche Antonio Gatto e Vincenzo Perri, che ricopriranno rispettivamente il ruolo di allenatore in seconda e match analyst.