I convocati della Vigor 1919 per il ritorno di Coppa Calabria domani contro il Mangone

La Vigor 1919 comunica che sono 21 i calciatori convocati da mister Viterbo per la gara di ritorno di Coppa Calabria I turno, in programma domani 26 settembre ore 15.30, contro il Mangone, presso lo Stadio G. Renda.

Portieri: Marino, Nascardi, Vecchio

Difensori: Caruso, Cittadino , Gallo, Gibin, Patania, Rizzuto

Centrocampisti: Biwang, Calidonna, Leta, Minicozzi, Tarzia

Attaccanti: Buccinnà, Giudice, Perri, Scarpino, Serra, Simonetti, Zaffino

Si ricorda che l’ingresso è gratuito

Per accedere allo stadio è necessario, in ogni caso, recarsi in biglietteria e ritirare il tagliando d’ingressp.. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Dovrà essere utilizzata la mascherina, e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti