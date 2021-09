Il Basketball Lamezia annuncia i prezzi di ingresso per la C Gold con il ritorno del pubblico al Palasparti

Il Basketball Lamezia ritorna a poter accogliere il proprio pubblico al Palazzetto dello Sport Alfio Sparti.

Il prossimo campionato di Serie C Gold si giocherà a porte aperte, nonostante alcune piccole limitazioni. Causa Covid, l’accesso al palazzetto verrà limitato rispetto all’effettiva capienza e verranno applicate le classiche misure di sicurezza: esibizione del Green Pass e misurazione della temperatura corporea.

L’ingresso per le partite casalinghe prevederà l’acquisto di un biglietto del costo di 5 euro, eccezion fatta per gli under 12, che potranno accedere gratuitamente.

Al fine di rendere il seguito della propria squadra meno oneroso la società ha deciso di offrire ai propri supporter la possibilità di affiliazione tramite l’acquisto di una tessera supporter, divise in 5 tipologie diverse.

L’acquisto potrà avvenire tramite Paypal, la tessera fisica verrà rilasciata all’acquirente alla prima partita disponibile dopo l’acquisto all’ingresso del Palasparti. Basterà comunicare il proprio nominativo e preferibilmente la data e l’ora dell’acquisto, per rendere l’identificazione più veloce.

TESSERE SUPPORTER BASKETBALL LAMEZIA 2021/2022

Tessera Young – 20 Euro: Per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Valida per tutte le partite casalinghe

Tessera Yellow – 40 Euro: Valida per le sole partite casalinghe della prima fase. Non valida per eventuali fasi successive

Tessera Blue – 50 Euro: Valida per tutte le partite casalinghe

Tessera Gold – 60 Euro: Valida per tutte le partite casalinghe, e comprensiva di T Shirt Ufficiale del Basketball Lamezia

Tessera Family – 100 Euro: Valida per tutte le partite casalinghe per 4 componenti dello stesso nucleo familiare. Valida esclusivamente per genitori e figli a patto che quest’ultimi rientrino nella fascia Young, ovvero dai 12 ai 16 anni. La tessera non è valida per altri parenti, come cugini, zii, nipoti etc.