Al via il 10 ottobre il campionato di Prima Categoria, già alla seconda giornata il derby tra le due Vigor

Partirà il 10 ottobre il campionato di Prima Categoria che vede 3 compagini lametine ai nastri di partenza nel girone C.

Prima giornata in cui però scenderanno in campo solo Vigor 1919 (in casa della Nuova Valle) e Sambiase (in casa contro l’Academy Girifalco), mentre osserverà subito il proprio turno di riposo la Vigor Lamezia 1919.

Già alla seconda giornata (andata 17 ottobre, ritorno il 13 febbraio) il derby tra le due compagini biancoverdi (alla terza giornata il turno di riposo della Vigor 1919), mentre il Sambiase avrà le proprie stracittadine alle 13° giornata (andata 16 gennaio, ritorno l’8 maggio contro la Vigor Lamezia) e 14° giornata (andata il 23 gennaio, ritorno il 15 maggio contro la Vigor 1919) avendo osservato il proprio turno di riposo alla 10° giornata.

Rese note anche tutte le date della stagione. Per le festività natalizie il torneo si fermerà nelle giornate del 26 dicembre e del 2 gennaio. Chiusura prevista per il 22 maggio mentre il 6 aprile è prevista la finale di Coppa. I play-off prenderanno il via il 29 maggio, con finale prevista per il 5 giugno (si giocherà in gara unica in casa della squadra meglio classificata) eventuali spareggio il 12 giugno. Play-out il 29 maggio, sempre in gara unica in casa della squadra meglio classificata, eventuale spareggio il 5 giugno.