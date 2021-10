Va completandosi lo staff tecnico e societario del Basketball Lamezia.

Ieri è stato annunciato che Serafino Cordì avrà il ruolo di Team Manager. Vecchia conoscenza dell’head coach Barilla, Serafino avrà il compito di amministrare e gestire la prima squadra. In passato ha ricoperto i ruoli di responsabile amministrativo della Viola Reggio Calabria, dirigente responsabile della Scuola Basket Viola, e vicepresidente del Futsal Polistena.

Nei giorni precedenti gli altri annunci: Alessandro Mascaro è stato confermato per la sesta stagione consecutiva come preparatore fisico della prima squadra; in seguito all’esperienza maturata alla guida dell’ASD Pianopoli, Francesco Cosentino affiancherà insieme a Alfredo Lazzarotti, l’head Coach Francesco Barilla.