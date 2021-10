La Promosport tessera il portiere argentino Nicolàs Brunazzo

La rosa bianco azzurra della Promosport si arricchisce con l’arrivo del portiere argentino Nicolàs Brunazzo.

Classe ’01, vanta un curriculum ricco di esperienza, tra campionati argentini e brasiliani, che lo hanno portato a vestire le maglie di numerose squadre: Gimnasia de La Plata, Cambaceres, San Telmo, Gremio Audax, Redenção, A.D. Guarulhos, Dep. Paraguayo e Berazategui.

Dopo aver svolto la preparazione con la ASD Gioiese, squadra che milita nel campionato di Promozione, il giovane e talentuoso portiere arriva alla corte di mister Morelli, e proprio con la maglia bianco azzurra inizierà la sua esperienza in Italia.

”Sono molto felice di far parte di una società che è come una famiglia sia in campo che al di fuori, infatti, sin dal primo giorno mi hanno accolto calorosamente e mi hanno fatto sentire parte del gruppo. Sono consapevole del valore della squadra per cui lavorerò con il massimo impegno, giorno dopo giorno, per stare al passo con i miei compagni e raggiungere l’obiettivo prefissato: compiere il salto di categoria”, spiega Brunazzo, “ci tengo a ringraziare tutta la società, e soprattutto, il presidente Folino e Nicola Pulimeni, presidente dell’ASD Gioiese, per aver trovato in breve tempo l’accordo affinchè potessi far parte di questa grande istituzione”.