La Vigor 1919 lancia la campagna abbonamenti in vista dell’avvio del campionato di Prima Categoria

La Vigor 1919 lancia la propria campagna abbonamenti in vista dell’avvio del campionato di Prima Categoria, previsto domenica prossima.

«Per tutti i tifosi da sempre e per sempre accanto ad una unica squadra. Per i sostenitori veri da sempre e per sempre fedeli solo a due colori. Al via la campagna abbonamenti: #iosonobiancoverde», è lancio della Vigor 1919, che comunica che sarà possibile sottoscrivere la tessera presso Games Time in via Michelangelo, 15/17 (traversa Sivim).

L’abbonamento darà diritto ad assistere alle partite interne della Vigor 1919, e avrà il costo di 40 euro indistintamente se tribuna o distinti (al momento dell’acquisto dovrà, però, essere indicato il settore di preferenza), con da definire ancora lo stadio ed eventuali anticipi.

La società si riserva di indire una giornata biancoverde, in cui l’abbonamento non sarà valido.

Ogni singola partita avrà il costo unico di 4 euro. L’ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino a 14 anni.