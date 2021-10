Nei 23 convocati del Lamezia Terme contro il Castrovillari a disposizione anche Corapi

Sono 23 i convocati da mister Erra per la seconda gara casalinga in serie D del Lamezia Terme, con rientro tra i disponibili anche di Corapi.

Contro il Castrovillari out Bernardi (che in settimana si era allenato a parte per problemi fisici), e fuori dai convocati anche Herrera (ancora non utilizzabile per le procedure di tesseramento), Umbaca, Ferrara, Fois e Trotta, oltre all’infortunato di lungo corso Gaudio.

Seconda convocazione in 3 giornate sia per il centrocampista Salvatore Tringali, classe 2001 proveniente dal settore giovanile del Pescara ma natio di Melito Porto Salvo, che per il difensore classe 2002 Ettore Mazzeo, in precedenza al Biancavilla, ulteriori tasselli under della corposa rosa gialloblu.

UNDER 19

Inizia con un pareggio il campionato dei gialloblu nell’under 19 nazionale. Sul campo della Polisportiva Santa Martia Cilento la gara termina 2-2.

POL. SANTA MARIA CILENTO: Castiello, Belladonna, Morlando, Montano, Pignata, Ventura (25’ st Altieri A.), D’Auria, Viterale (7’ st Iodice), Sessa (39’ st Argento), Magno, De Mattia.

A disp.: Fezza, Marchesano, Di Matteo, Serafino, Pllegrino, Altieri M. Allenatore: Ambrogio Quintiero

LAMEZIA TERME: Martino, Condello, Costanzo, Candiloro, Zicarelli, Talarico (1’ st Critelli), Gridà, Perugino (37’ st Pileggi), Monteleone, Vaccaro (26’ st De Fazio), Fascetti (43’ at Roschetti).

A disp.: Creazzo, Rosaniti, Catanzaro. Allenatore: Alberto Pullia

ARBITRO: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore (assistenti Di Palma-Buffardi)

RETI: 16’ pt De Mattia (rig.), 22’ pt Viterale, 9’ st e 19’ st Monteleone.

Ritorna con un punto prezioso il Lamezia Terme Juniores dalla trasferta di Santa Maria di Castellabate, replicando il segno X che la prima squadra ha colto domenica scorsa.

I ragazzi di Mister Alberto Pullia sono stati capaci di rimontare il parziale di 2-0 mettendo in campo una prestazione grintosa, ricca di tenacia e perseveranza. Protagonista del risultato finale è stato Giuseppe Monteleone, autore della doppietta che ha consentito ai lametini di conquistare il prezioso punto in trasferta.

Al 4’ squillo di Vaccaro dal limite dell’area, mira imprecisa. Dalla parte opposta risponde subito Sessa con una conclusione sporcata in corner dalla difesa lametina. Giallorossi ancora insidiosi dalla distanza intorno al 12’ con Ventura. La pressione della squadra cilentana viene premiata al quarto d’ora quando Viterale subisce fallo in area di rigore. È calcio di rigore e dagli undici metri: De Mattia non fallisce per il punto dell’1 – 0.

I giallorossi insistono e raddoppiano al 22’ con Viterale, al termine di una bella azione corale. Il monologo giallorosso vede anche Sessa e ancora Viterale sfiorare nel giro di sessanta secondi, sotto la mezz’ora, la terza rete. Il copione non cambia anche nella parte finale della prima frazione con la squadra di Quintiero che arriva con estrema facilità a ridosso della porta difesa da Martino senza però trovare la terza rete.

All’inizio della ripresa, i giallorossi sfiorano il tris con Viterale. Alla prima vera opportunità, al 9’, la riapre Monteleone, approfittando di una disattenzione difensiva. Al 14’, da buona posizione, De Mattia spara altissimo. Continua a sprecare il Santa Maria e la squadra ospite colpisce ancora con Monteleone, autore di una doppietta, che sigla il pari (2-2) con un perfetto diagonale.

Reazione cilentana affidata a Belladonna che, dal cuore dell’area di rigore, sbaglia la mira del tiro. Crea ancora panico nell’area giallorossa Belladonna, con Castiello che devia in corner con i piedi. A dieci minuti dalla fine, Altieri sfiora l’incrocio, che poi colpirà cinque minuti dopo Argento. Nel finale, non succede più nulla, e proprio come era successo sette giorni fa tra i grandi, anche le due Juniores terminano in parità (2-2).

Sabato prossimo al “Gianni Renda” prima casalinga per i giovani gialloblu, di scena la Cavese.