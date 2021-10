LAMEZIA TERME (4-3-3): D’Andrea; Miliziano, Nocerino (35’st Maritato), Camilleri, Tipaldi;

Salandria (30’st Corapi), Laaribi (17’st Da Dalt), Maimone (7’st Bezzon); Provazza (17’st Verso), Haberkon, Russo.

A disp: Gentile, Vitolo, Sirignano, Amendola.

All. Erra.

CASTROVILLARI (4-2-3-1): Aiolfi; Di Bari, Strumbo, Miceli, Anzillotta; Cosenza, Trofo;

Teyou (11’st Liguori), Tripicchio (25’st Perri), Rodi (11’st Azzaro); Carrozza.

A disp: Marchese, Proto, Simone, Toziano, De Lorenzo, Mastropietro.

All. Colle.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (assistenti Minutoli di Messina e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto).

RETI: 3’pt Haberkon, 10’pt Rodi, 31’pt Tripicchio, 43’st Perri

NOTE: Ammoniti: Maimone, Trofo, Nocerino, Liguori

Angoli: 4-0. Rec: 1’pt, 5’st

Dopo una vittoria ed un pareggio, arriva anche la prima sconfitta per il Lamezia Terme, che cede l’intera posta in palio al cospetto del Castrovillari, che nelle prime giornate aveva sempre perso. Cinica la squadra di mister Colle, che nel primo tempo trova 2 gol in altrettanti tiri, e sigla il 3-1 intorno al novantesimo quando i gialloblu avevano optato per uno schieramento più sbilanciato in avanti.

Paradossalmente i cambi non hanno premiato la panchina dei padroni di casa, mentre da subentrato arriva il gol dalle riserve ospiti, tutte under.

PRIMO TEMPO

3′ prima azione pericolosa e prima rete: velo di Carrozza per Teyou che viene fermato all’altezza del dischetto di rigore, tutto regolare e Lamezia Terme che riparte con Maimone che serve Provazza, il classe 2003 punta e Strumbo e da dentro l’area serve sul versante opposto Haberkon che trova il diagonale vincente

10′ Rodi pareggia i conti per il Castrovillari, spedendo in rete un pallone ribattuto dalla difesa dopo calcio piazzato

14′ Haberkon veste il ruolo di assistman per Russo, Aiolfi in uscita al limite dell’area sbaglia l’uscita alta ma rimedia in tuffo rientrando indietro nella propria area

25′ Haberkon protegge bene palla in area e scarica per Provazza, il cui destro però si spegne fuori dalla porta

27′ Russo dalla sinistra crossa sul palo opposto dove il colpo di testa di Maimone viene respinto dal palo, con fallo secondo l’arbitro che ammonisce il centrocampista gialloblu

31′ Tripicchio salta sopra Miliziano piazzando il pallone di testa in rete con D’Andrea poco reattivo

33′ Provazza taglia bene eludendo il fuorigioco, ma sbaglia tutto al momento del tiro in porta da posizione leggermente defilata. Poco dopo lo stesso esterno replica, ma il diagonale viene sporcato in angolo da un difensore

43′ controllo e servizio al bacio di Provazza in area, scarico per Maiomone che chiama Aiolfi alla parata a mano aperta

SECONDO TEMPO

35′ secondo tempo senza grosse emozioni, Erra prova il tutto per tutto finale con Maritato in campo per Nocerino, trazione più offensiva per i gialloblu con Camilleri insieme a Miliziano ultima linea

40′ Da Dalt perde palla in uscita, Carrozza si accentra ma calcia sopra la traversa

43′ il Castrovillari la chiude in contropiede: Carrozza punta e supera Camilleri, sul palo opposto corre ad appoggiare in rete Perri

50′ nel forcing finale nessun altro vero pericolo creato dalla squadra di casa, che esce così tra i fischi di qualche tifoso.