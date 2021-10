Mea culpa di Erra per la prestazione nella ripresa, Colle si gode i 3 punti

Non può presentarsi in sala stampa con il buon umore mister Erra dovendo commentare la prima sconfitta stagionale del Lamezia Terme contro il Castrovillari, frenando però eventuali disfattismi: «siamo solo alla terza giornata, abbiamo davanti ancora 35 partite ed è una fase di alti e bassi per tante squadre. Non ci complica i piani di alta classifica, di certo è una brutta sconfitta che ci porta a dalle analisi che avevamo fatto però anche quando avevamo vinto o pareggiato. A prescindere dal risultato va tutto analizzato, ora dobbiamo già pensare a recuperare le energie fisiche e nervose perché abbiamo il dovere di rialzarci presto e mercoledì ci aspetta la trasferta di Giarre».

Una gara dai due volti, ma che aveva visto la compagine gialloblu sotto nel punteggio già all’intervallo: «nel primo tempo la manovra è stata sviluppata in modo adeguato, siamo arrivati diverse volte al tiro senza concretizzare. Nella ripresa siamo stati troppo frenetici nella voglia di arrivare dall’altra parte, questa è una cosa che dovremmo rivedere; nel secondo tempo non siamo stati puliti a livello tattico e tecnico, abbiamo prodotto poco».

Quando si fa presente che in queste prime gare la compagine gialloblu ha sofferto in più di un’occasione sulle palle alte o da fermo con la marcatura dei terzini, Erra cerca di riportare l’analisi sul gruppo: «non ci sono freni, ma una condizione da ottimizzare in generale sul piano fisico e mentale, dobbiamo essere più determinati sotto porta ma non solo. Oggi non mi è piaciuto il secondo tempo, negli ultimi 10 minuti ho sbagliato anche io perché ci siamo sbilanciati troppo alla ricerca del gol. Con due attaccanti centrali strutturati non abbiamo creato le giuste situazioni di gioco per metterli in condizione o cercare la seconda palla utile, e abbiamo subito un terzo gol che cambia poco alla fine della sconfitta. Siamo stati poco sereni e lucidi, dobbiamo però non farci condizionare dal risultato di vantaggio o svantaggio».

Arriva invece un sorriso alla domanda se si ci senta già in discussione con la vetta distante 5 lunghezze dopo 3 giornate: «alleno da 15 anni, sono discorsi normali quelli di aver aspettative. Abbiamo 31 giocatori, quindi una rosa tutta nuova che si deve trovare in campo, in 3 partite abbiamo sbagliato questo secondo tempo ma stiamo seguendo un filo comune. Nella sconfitta si vede solo il brutto, noi in settimana vediamo tutto il complesso ed il risultato non rende merito al nostro primo tempo odierno».

Proprio la rosa ampia dovrebbe favorire il turn over, ed oggi si sono registrati esordi dal primo minuto o assoluti come quello di Corapi. A tal proposito Erra spiega che «Laaribi come altri giocatori ha necessità di ruotare per ritrovare la forma migliore, anche perché ora avremmo altri impegni ravvicinati, sono scelte calcolate», tornando poi sui fischi giunti a fine gara o le lamentele registrate nella ripresa: «siamo stati leggeri in occasione del secondo gol subito, è normale che se si perde in casa ci sia del disappunto da parte del pubblico. Fa parte del percorso che abbiamo intrapreso, dobbiamo ripartire anche da questo. Non abbiamo il tempo per piangerci addosso, mercoledì torniamo in campo per metterci alle spalle questa brutta ripresa».

Un pensiero finale per Daniel Leone, definito «un gigante buono che ho avuto il piacere di allenare».

Sul fronte opposto ritrova il sorriso dopo due sconfitte mister Colle, il quale rimarca come «siamo ancora in fase di costruzione, quindi dopo le due sconfitte precedenti sapevamo di trovare davanti una grande squadra, ma i ragazzi hanno seguito benissimo le indicazioni. Anche se passati in svantaggio ci siamo difesi bene, nel secondo tempo abbiamo trovato le giuste ripartenze», anche se in realtà il secondo tempo ha visto ben poche emozioni da ambo i lati, al netto del gol che ha chiuso la contesa.

Su quanti e quali siano stati i meriti propri e demeriti altrui, il tecnico del Castrovillari fa pendere la bilancia dal proprio lato: «ogni allenatore in settimana lavora al meglio per preparare la partita, questa aveva in più lo stimolo di giocare contro il Lamezia che punta alla vittoria del campionato, mentre noi dobbiamo trovare la salvezza. Oggi con una grande prestazione abbiamo trovato la vittoria, in partite precedenti con episodi sfavorevoli non abbiamo raccolto nulla, mentre stiamo portando avanti il nostro percorso di crescita. Mercoledì sarà però già un’altra gara da affrontare contro il Portici».

Colle invita così all’equilibrio: «una vittoria sola non basta ad esaltarsi, una sconfitta non deve far deprimere. Il Lamezia non ha fatto una gara confusionaria, siamo stati noi bravi a lavorare sulle chiusure preventive, ripartendo subito dopo aver recuperato palla sfruttando la rapidità degli elementi a nostra disposizione. E’ normale che poi, dopo lo svantaggio immediato, una volta ribaltata la gara abbiamo avuto un compito più facile dovendo gli avversari fare la gara».

Castrovillari che così sorride, ma il tecnico sottolinea anche che «abbiamo un gruppo con 6 over e 20 grandi, non tutti hanno i 90 minuti nelle gambe e quindi mi fa piacere che i ragazzi possano confrontarsi in piazze di prestigio come questa e tornare a casa con un risultato importante. Ma ogni domenica, ed ora anche mercoledì, ci saranno impegni probanti e fare più punti possibili in vista della salvezza; come in gare precedenti ci siamo trovati da occasione creata a gol subito, ma la squadra non si è disunita ma anzi ha saputo reagire al meglio».