Terza vittoria di fila per la Promosport, sconfitto l’Atletico Maida e pari senza reti per la Garibaldina

In Promozione nel girone A terza vittoria per 2-0 per la Promosport, che grazie ai gol di Melina al 17′ primo tempo e Colosimo al 13′ della ripresa batte a domicilio il Trebisacce rimanendo in testa a punteggio pieno insieme a Campora, Rossanese e Juvenilia Roseto.

Pareggio senza reti a Soveria Mannelli per la Garibaldina contro il San Fili, mentre la Rossanese al “Gianni Renda” batter per 1-0 l’Atletico Maida con gol di Francesco Caruso nella ripresa.