Il presidente Felice Saladini – in collegamento Skype da Milano, dove quest’oggi ha presentato la semestrale di MeglioQuesto, un incontro per dialogare con gli investitori e di presentazione alla comunità finanziaria – ha partecipato questa sera alla trasmissione “SportivaMente” dichiarando fiducia alla squadra e al progetto intrapreso dopo tutte le traversie estive.

Prima domanda quella sull’interruzione del rapporto con il DG Martino: «Ringrazio il direttore Martino per il suo operato e la sua professionalità. È stato un rapporto fantastico quello percorso insieme, foriero di valori e insegnamenti. La decisione di interrompere il rapporto è stata totalmente consensuale; a lui i nostri migliori auguri. Per il DG Martino – ha aggiunto il presidente gialloblu – provo un grande rispetto e senso d’amicizia, le divergenze lavorative non mettono in discussione i valori fondamentali sui quali abbiamo costruito il rapporto con Martino. Non cambia nulla per quel che riguarda il nostro rapporto personale».

Alle domande sulla partita persa in casa col Castrovillari, il presidente si è ovviamente detto dispiaciuto ma «felice per la risposta della città in termini di partecipazione allo stadio. Nel finale i nostri tifosi hanno anche applaudito i calciatori del Castrovillari, un gesto di grande sportività che compete quasi a un teatro: un pubblico da teatro composto da famiglie festose». Lo stesso massimo dirigente ha abbandonato però la propria postazione dopo la terza rete subita intorno al novantesimo.

«Non sono preoccupato – ha aggiunto Saladini – per la sconfitta essendo solo alla terza giornata. Bisogna riflettere, comprendere gli errori e ripartire al meglio», chiudendo sulla trasferta di mercoledì a Giarre: «sarà occasione di pronta ripartenza, per concentrare tutte le energie e far valere il grande lavoro fatto finora, affrontando tutto con il sorriso».