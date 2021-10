Un altro portiere firma per il Lamezia Terme, con il mercato ancora aperto in ingresso ed uscita

In attesa di sapere se ci sarà un sostituto per il ruolo di direttore generale lasciato libero da Gabriele Martino (già si fa il nome di qualcuno negli anni passati accostato alla Vigor Lamezia), il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Antonio Guerra.

Classe 2002, calcisticamente cresciuto nelle giovanili del Benevento, città nella quale è nato, Guerra è poi passato nel 2019 nella squadra del Vastogirardi (girone F di Serie D) guadagnandosi a suon di ottime prestazioni la titolarità. Nella scorsa stagione sono 29 le presenze in campionato per Guerra, che ha sempre garantito prestazioni di ottimo livello.

«Sono molto felice di essere qui e di abbracciare il progetto del Lamezia Terme. Questa è una piazza con un gran blasone e le ambizioni di tutto il gruppo lo dimostrano in pieno», sono le prime parole del nuovo portiere già convocato per la trasferta di domani a Giarre, «ho sentito subito una gran fiducia da parte della dirigenza, che mi ha illustrato al meglio il progetto, trasmettendomi determinazione e forza. Non vedo l’ora di ripagare in campo tutto questo entusiasmo».

In tema di mercato si fa anche il nome di Salvatore Sandomenico, esterno offensivo classe ’90, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Reggina, Cavese, Avellino, Turris, Nocerina e Sorrento.

Per una rosa che supera abbondantemente le 30 unità bisognerà però anche effettuare qualche cessione, con il mercato che vedrà una prima finestra chiudersi alle 19 del 5 novembre e quella invernale riaprirsi per tutto dicembre.

Nella lista di convocati per domani non figurano Rechichi, Gaudio, Umbaca, Ferrara, Fois, Russo, Herrera, Trotta: tra under fuori per scelta tecnica, alcuni infortunati e problemi di tesseramento con l’attaccante cileno, si potrebbe anche cogliere qualche indicazioni di possibili tagli a stretto giro.