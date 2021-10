Domenica inizierà il campionato 2021/2022 per il Basketball Lamezia, e la prima partita si disputa tra le mura amiche contro l ASD Roccarainola, formazione neo promossa in Serie C Gold e squadra spalla della Partenope Sant’ Antimo PSA, militante in Serie B.

Molto importante per la giovane truppa gialloblu sarà partire col piede giusto in un campionato che torna ad avere una struttura normale, dopo lo scorso disputato in una versione speciale Covid: 15 squadre partecipanti a questo girone, quasi tutte campane fatta eccezione della Bim Bum Basket Rende e della Univesity Basket Potenza, oltre il Lamezia.

Al palazzetto dello sport Alfio Sparti fischio d’inizio alle 19, ma le porte verranno aperte fin dalle 18 per consentire ai supporter di poter acquistare le Tessere Supporter o il biglietto singolo, o qualora l’avessero già fatto online di poter ritarne ritarare la copia fisica.

Si ricorda che la capienza del palazzetto è limitata, e che per accedere è necessario esibire il Green pass, farsi controllare la temperatura corporea e indossare la mascherina.