Paolo Gallo si rimette in gioco tornando in campo con il Sambiase

A pochi giorni dall’inizio dell’avventura del Sambiase Calcio 1923 nel campionato di Prima Categoria la società giallorossa mette a segno un altro importante colpo nel reparto avanzato.

L’organico a disposizione di mister Giuseppe Neri si arricchisce di un elemento di esperienza e sicura affidabilità, un attaccante dalle grandi doti realizzative capace di realizzare oltre 300 reti nella sua lunga carriera. Una carriera che aveva deciso di interrompere ma che, spinto dall’amore per i colori giallorossi, ha invece deciso di proseguire. Si tratta di Paolo Gallo, già con il Sambiase dal 2014 al 2016, due stagioni nelle quali ha realizzato ben 49 reti.

Queste le prime dichiarazioni del bomber, classe 1985: «ormai pensavo di aver chiuso con il calcio giocato e stavo cominciando a pensare di fare altro, magari ad allenare. Poi, però, è arrivata la chiamata del Sambiase che mi ha subito allettato. Non avrei accettato altre proposte, ma ad una piazza prestigiosa come quella di Sambiase non si può dire di no. Questa non è una realtà di Prima Categoria, il Sambiase qui non ci può stare. È anche una sorta di rivalsa per me e per la piazza. Io qui sono stato molto bene e spero di contribuire a riportare il Sambiase dove merita».

«Paolo Gallo si può definire un Attaccante con la A maiuscola – ha rimarcato il direttore sportivo Gianmarco Lucchino – oltre che un grande uomo. Ovunque sia stato ha sempre dato un fondamentale contributo per quelli che erano gli obbiettivi della squadra, parliamo di un giocatore che ha segnato davvero tanti gol in particolar modo nei campionati di Eccellenza. Quando con Mister Neri abbiamo contattato Paolo abbiamo subito spinto per portarlo con noi, lui conosce molto bene l’ambiente giallorossso ed avevamo bisogno di uomini come lui e come Diop per scrivere una nuova pagina di storia di questo club. In Calabria ha vinto svariate volte campionati, coppe dilettanti e la classifica marcatori. In una delle sue stagioni in giallorosso, nel campionato di Eccellenza, Paolo ha siglato ben 27 reti ed i nostri tifosi non ho dubbi che le ricorderanno tutte. Ringrazio Paolo di aver accettato di essere parte fondamentale di questo progetto e la società tutta per avermi permesso di allestire un organico di spessore che possa tentare immediatamente con molta umiltà il salto di categoria. Forza Sambiase, ci vediamo giorno 10 al Gianni Renda».