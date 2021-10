La terza stagione in serie B per l’Ecosistem Lameziasoccer inizia a Monreale

Prima gara ufficiale stagionale, prima trasferta, primo sbarco al di là dello stretto; inizia così la nuova stagione dell’Ecosistem Lameziasoccer al suo terzo campionato di serie B.

Dopo i due esordi casalinghi, delle passate stagioni, la formazione del presidente Francesco Manfredi è subito alle prese con una delle trasferte più lunghe del torneo. Gli orange saranno, infatti, chiamati a disputare la prima gara di campionato sul campo della neopromossa Monreale. Un fatto non accidentale visto che di neopromosse in questo girone ne troviamo diverse; oltre al Monreale ci saranno Meriense, Mortellito, Montalto e la retrocessa Siac Messina. Ben 5 novità rispetto alla scorsa stagione, di cui 4 siciliane, che hanno rivoluzionato il quadro delle 12 partecipanti.

Una prima trasferta logisticamente subito impegnativa per gli orange, che si sono preparati all’evento disputando diverse amichevoli con squadre di categoria superiore. Buone le indicazioni tratte da mister Carrozza che però negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche problemino logistico.

Se la geografia del torneo è cambiata, è cambiata pure la geografia del roster lametino con le partenze di Morelli, Gatto, Pereira, D’Agostino, Scervino, Giampà, Mastellone e Sperlì (passato ad altro incarico) al loro posto mister Carrozza potrà puntare sui nuovi Dal’maz e Fanile in porta, Regner, Barbosa, Gagliardi e Patamia di movimento oltre ai confermatissimi, Deodato (con la fascia di capitano), Caffarelli, Mantuano, De Masi e Montesanti.

Un roster valido con una buona esperienza per fare bene. Quanto bene sarà il campo a dirlo nel frattempo ecco le aspettative della società per bocca del presidente Francesco Manfredi: “Finalmente ci siamo, ripartiamo con entusiasmo perché riparte tutto lo sport. Le aspettative sono tante per fare bene, ci siamo posti un obiettivo con tutta la dirigenza, che ringrazio sempre per lo spirito con cui ogni giorno assolve ai propri compiti, come sempre. Partiamo con una squadra forte, si prospetta un campionato non facile ma siamo pronti a tutto”.

La gara si gioca domani pomeriggio alle 16 al Palacanino di Altofonte, e sarà arbitrata da Concetto Fabiano e Francesco Quartaronello entrambi di Messina. Cronometrista Bernardo Masaniello di Palermo.