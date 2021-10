Prenderà via martedì il campionato regionale Under 19, squadre lametine divise in due gironi diversi

Prenderà via martedì il campionato regionale Under 19, con 73 squadre ai nastri di partenza suddivise in 7 gironi da 9 formazioni ed 1 girone (Gir. A) da 10 formazioni.

Squadre lametine divise in due gironi diversi. In quello D figurano:

A.S.D. Academy Lamezia

A.S.D. Atletico Sellia Marina

Pol. Caraffa

A.S.D. Garibaldina

A.S.D. Pantere Nere Catanzaro

A.S.D. Sersale Calcio 1975

A.S.D. Sporting Catanzaro Lido

A.S.D. Vigor Catanzaro

A.S.D. Virtus Soverato

Nel girone E compaiono: