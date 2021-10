Il Rocco Riga apre le porte all’Asd Cassano Sybaris, in occasione della quarta giornata di campionato. Mister Morelli potrà contare sul rientro di capitan Porpora ma dovrà fare i conti con l’assenza di Lorecchio, oltre a quella di Gagliardi e Riccelli.

Nella scorsa giornata, la Promosport si è imposta per 2-0 in quel di Trebisacce mentre il Cassano ha subito una sconfitta casalinga per 3-1 per mano del Villaggio Europa Rende. Tuttavia, nelle ultime settimane, la compagine cosentina è stata protagonista sul mercato con l’innesto di quattro giocatori argentini, non nascondendo la propria voglia di rivalsa.

Per il portiere Antonio Mercuri «ci attende una partita difficile, come tutte d’altronde, per cui dobbiamo essere concentrati e positivi dal primo all’ultimo istante di gara. Serviranno pazienza e intelligenza per poter far bene. Noi siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo, dando il massimo per ottenere tre punti che ci consentirebbero di confermarci ai vertici della classifica, dandoci ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Personalmente, mi sento molto bene – prosegue – mi preme ringraziare il mister per la fiducia che ha riposto in me in queste prime giornate di campionato. Spero di poter ripagare la fiducia dimostrata con delle ottime prestazioni e, soprattutto, con delle belle vittorie».