“Sono sicuro che faremo divertire il nostro pubblico sia per il gioco che per i risultati”

Ripartenza per la Royal Team Lamezia, pronta a rituffarsi nell’avventura del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5 femminile 2021-22 con una formazione completamente cambiata, così come è mutata la guida tecnica ed anche parte della dirigenza.

A guidare le giocatrici biancoverdi è stato chiamato un allenatore giovane, ambizioso e con idee ben chiare sul lavoro da svolgere e gli obiettivi da centrare. Mister Moreno Giorgi avrà a disposizione un roster molto eterogeneo che dovrà amalgamare per tirarne fuori il meglio.

Partite alcune senatrici e rinnovato il parco straniere, mister Giorgi potrà contare sull’indigena Federica De Sarro, a cui sarà affidata la fascia di Capitano, diventata un punto fermo al suo quinto anno in biancoverde.

Non mancherà la grinta della confermata Antonella Aliotta o della pipelet Diana Fakaros così come quella delle giovani Angotti, Perri, ed Arzente a cui si potrà unire la giovanissima Lucrezia Branca. Tra le straniere confermata Julia Ferreira, che ha chiuso una stagione in crescendo dopo essersi ambientata ad un diverso modo di approcciare il futsal europeo.

Tanti gli arrivi che rivoluzionano il roster a partire dalle spagnole Claudia Marin e Lorena Martinez, due elementi che hanno ottenuti grandi successi nel loro paese e promettono di dare un tocco di qualità ed esperienza. Di doppio passaporto italo-brasiliano la nuova pipelet che affiancherà Fakaros, Jasmin Toledo, su cui si ripone tanta fiducia visti i buoni trascorsi anche in Italia.

Ha una buona vena realizzativa la nuova laterale italo-spagnola Veronica Calendi, in passato convocata nella nazionale under 16, che vuole dire la sua anche con la maglia biancoverde. Ciliegina sulla torta per chiudere il roster l’esperienza di Emanuela Capuano, protagonista qualche anno fa del Double (Campionato-Coppa Italia) con la maglia dell’Olimpus Roma.

Il presidente Nicola Mazzocca è soddisfatto di come sono andate finora le cose e confida nelle sue ragazze per un torneo da protagonista: «nelle amichevoli abbiamo fatto vedere buone trame di gioco, tante belle giocate e il giusto agonismo, che non guasta mai. Con queste prerogative sono sicuro che faremo divertire il nostro pubblico sia per il gioco che per i risultati. Finalmente, anche se in misura ridotta, avremo l’apporto del pubblico che speriamo ci stia vicino per una ripresa al 100% dell’attività».