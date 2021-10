Sconfitta netta all’esordio casalingo per la formazione under 19 del Lamezia Terme. Al “Gianni Renda” la Cavese vince per 9-0, non lasciando grosse repliche ai ragazzi di mister Pullia.

In rete: Cuomo 24′, Cavaliere 37′, Sarno 45′, Cuomo 60′, Sodano 69′, Robustelli 69′, Melca 84′, Falco 86′, Lombardi 91.