LAMEZIA TERME (4-3-3): D’Andrea; Vitolo (1’st Bernardi), Camilleri, Sirignano, Tipaldi; Salandria (35’st Corapi), Bezon, Maimone (30’st Laaribi); Da Dalt (21’st Maritato), Haberkon, Verso (21’st Miliziano).

A disp: Gentile, Tringali, Provazza, Amendola.

All. Erra.

LICATA (3-5-2): Truppo; Orlando, Calaiò, Cappello (17’st Greco); Mazzamuto, Candiano, Caccetta, Currò (42’st Ficarra), Mannina (31’st Maniscalchi); Minacori (17’st Giannaula), Souarè (17’st Samake).

A disp: Callea, Rubino, Costa, Cardella.

All. Romano.

ARBITRO: Marangone di Udine (assistenti Milillo di Udine e Monfregola di Gradisca d’Isonzo).

RETI: 26’pt Maimone, 32’pt Verso, 51’st Candiano

NOTE: spettatori 800 circa con rappresentanza ospite. Espulso al 13’st Haberkon per fallo da terra.

Ammoniti: Orlando, Truppo, Vitolo, Laaribi, Caccetta

Angoli: 3-5. Rec: 2’pt, 6’st

Vittoria di misura, ma messa in discussione più per propri demeriti che meriti altrui, da parte dal Lamezia Terme che al “Guido D’Ippolito” batte 2-1 il Licata con pratica già ben indirizzata nel primo tempo e ripresa giocata per oltre mezz’ora con l’uomo in meno.

Gara divenuta più nervosa nel secondo tempo, con a farne le spese Maimone a livello fisico e Haberkon disciplinare, prima sicura assenza in vista della trasferta del prossimo turno in casa del Biancavilla.

PRIMO TEMPO

1′ Maimone ruba palla a Cappello al limite dell’area, diagonale troppo angolato con Truppo immobile

7′ Vitolo cincischia sul pallone in uscita, Minacori è lesto nell’impossessarsi della sfera ma chiuso dalla difesa di casa calcia a lato

14′ D’Andrea protagonista della prima parata: devia prima un tiro cross di Mazzamuto, provvidenziale poi sul successivo colpo di testa di Mannina con Minacori in agguato

17′ Maimone di testa chiama Truppo alla parata di istinto, sul tentativo di tap in di Da Dalt l’azione viene fermata per offside

25′ su un pallone sporco è bravo Bezzon ad inserirsi in area e trovare il contatto con Orlando. Per l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore: dagli 11 metri Haberkon si fa parare il tiro da Truppo, ma rapace è Maimone nel ribadire in rete con le proteste successive degli ospiti

32′ raddoppio gialloblu: Da Dalt sulla destra si libera del proprio marcatore, cross teso a rientrare ad attraversare tutta l’area che trova Verso sul secondo palo pronto a tagliare e mettere sotto la traversa

SECONDO TEMPO

9′ gioco che viene fermato con Maimone che va in panchina sanguinante, toni accesi tra i giocatori del Licata e la panchina lametina

13′ Haberkon subisce fallo ma da terra scalcia l’avversario sotto gli occhi del guardialinee. Rosso diretto per il centravanti di casa

15′ Maimone rientra in campo vistosamente fasciato e con una maglia senza numero, avendo la precedente una vistosa striscia rossa sangue

17′ triplo cambio per il Licata per cercare forze fresche dalla panchina, dall’altro lato Erra ridisegna la squadra con Maritato unica punta nel 4-4-1

25′ Samake chiama D’Andrea alla deviazione in angolo in tuffo

40′ punizione a giro di Corapi che non inquadra lo specchio

46′ D’Andrea in due tempi controlla la conclusione di Orlando leggermente sporcata da Bernardi

49′ avendo visto il portiere fuori dai pali Maritato con un tiro al volo dai 45 metri per poco non trova il gol del 3-0, con il pallone che si stampa sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte Candiano in spaccata accorcia le distanze, con D’Angelo che non trattiene il pallone che termina in rete