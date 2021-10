Ritorna a novembre la Panoramica di Primavera

Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, riparte la Panoramica di Primavera organizzata dall’associazione sportivo – dilettantistica “Nicholas Green”, in collaborazione con l’Avis Provinciale di Catanzaro e l’associazione sportivo-dilettantistica “Violetta Club”, in programma domenica 14 novembre con partenza alle 10.15 da Corso Numistrano a Lamezia Terme.

La terza “nuova” edizione della Panoramica di Primavera si arricchisce di alcuni elementi che rafforzano il prestigio della kermesse sportiva lametina nel panorama delle manifestazioni di atletica leggera a livello regionale e nazionale. In occasione della Panoramica, la città di Lamezia ospiterà la settima prova del Campionato Regionale di Società Master di Corsa su Strada Fidal e la terza prova di campionato regionale Libertas Sport categorie promozionali.

Quest’anno l’iniziativa vede la collaborazione tra la “Nicholas Green” e l’Avis Provinciale di Catanzaro che, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, partecipa con tutta la propria esperienza sul campo di eventi e manifestazioni e in termini di sponsorizzazione di ricchi premi per i primi tre classificati maschili e femminili.

Altra novità dell’edizione 2021 della Panoramica sarà la partecipazione alla gara non competitiva delle diverse categorie professionali: le Forze dell’Ordine, avvocati, giornalisti, architetti, pubblica amministrazione, solo per citarne alcune, che, insieme ai partecipanti alla gara competitiva dei Campionati Regionali, correranno lungo un percorso di 10,5 km. Un itinerario, come nella tradizione della Panoramica, che attraverserà i punti più suggestivi della parte storica della città, fino al Castello di S. Teodoro e alla collina di Magolà, da dove si può ammirare il Golfo e la Piana di S. Eufemia, per poi scendere di nuovo verso il centro cittadino attraversando Fronti e Zangarona.

Alle ore 9 è prevista la partenza della promozionale per bambini e ragazzi. Alle ore 10.15 la gara competitiva e non competitiva per le diverse categorie.

Spazio a momenti di approfondimento nelle prossime settimane sulla storia dell’atletica leggera lametina e il rapporto tra sport e corretti stili di vita, legalità, fede.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-Covid definiti dalle organizzazioni sportive a livello nazionale. I dettagli dell’edizione 2021 della Panoramica di Primavera saranno illustrati nel corso di un’apposita conferenza stampa insieme al presidente dell’Avis Provinciale di Catanzaro Franco Parrottino.

Tutte le informazioni, le regole e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.panoramicadiprimavera.it mentre è possibile iscriversi sul sito www.enternow.it