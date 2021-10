Rosario Lio nuovo tassello nel roster dell’Ecosistem Lameziasoccer

Si arricchisce di un nuovo tassello il mosaico del roster dell’Ecosistem Lameziasoccer. A disposizione di Bebo Carrozza un nuovo elemento giovane che va ad implementare una rosa già molto competitiva e piena di aspettative. La nuova pantera orange porta il nome di Rosario Lio, classe 2003, nato in città ma originario dell’hinterland lametino.

Lio ha giocato per tre anni nelle giovanili della Promosport ed un anno nella Vigor Lamezia prima di tuffarsi nel calcio a 5 con la formazione orange.

Dotato di buona personalità oltre che di tecnica e velocità può dare un grosso contributo sia alla prima squadra che alla formazione Under 19 che inizierà la stagione domenica prossima.

Già nelle sue prime parole da neo tesserato orange si evince l’entusiasmo e la voglia di fare bene con mister Carrozza: “Il calcio a 5 mi è sempre piaciuto e appena il DS, Nicola Samele, mi ha chiamato per propormi il passaggio nella formazione del presidente Francesco Manfredi non ci ho pensato due volte a dire di si. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare il meglio di me stesso”.