A tre giorni dall’esordio in campionato esce allo scoperto l’Asd Vigor Lamezia Calcio 1919

A tre giorni dall’esordio in campionato, al “D’Ippolito” contro la Vigor 1919, esce allo scoperto l’Asd Vigor Lamezia Calcio 1919, che in via Marconi disputerà le proprie gare casalinghe di sabato.

La squadra biancoverde, che giocherà nel girone C del campionato di Prima Categoria calabrese, ha delineato nei giorni scorsi la struttura societaria e lo staff tecnico.

Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Davide Muraca, team manager fino alla scorsa estate della Vigor Lamezia che avrebbe dovuto disputare il campionato di Eccellenza, di cui questa versione ora continua il percorso.

Il mister è Carmine Fioretti, ex calciatore con alle spalle diverse esperienze come allenatore, che sarà coadiuvato da Pino Montesanti, che ha allenato per 2 anni la juniores della Vigor Lamezia in Eccellenza e Promozione, e come preparatore dei portieri da Nellino Riga, negli anni scorsi alla Promosport.

Di seguito le prime dichiarazioni del DS Davide Muraca: «sono veramente felice di ricoprire questo incarico. Era mia intenzione rimanere nella società biancoverde. Abbiamo iniziato in ritardo la preparazione, ma l’obiettivo è quello di fare un campionato all’altezza del nostro nome. Le squadre da battere saranno Sambiase, Vigor 1919 e Parghelia, ma noi faremo sicuramente la nostra parte. Il battesimo sarà di fuoco: subito un’avversaria agguerrita da tutti i punti di vista, noi scenderemo in campo per fare la nostra partita, sono convinto che alla fine vinceranno lo sport e lo spettacolo».