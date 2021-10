Mauro Bollino ultimo nuovo acquisto per il Lamezia Terme

Ennesimo ingresso nella rosa del Lamezia Terme nell’ultimo allenamento settimanale prima della trasferta di sabato in casa del Biancavilla.

La società del presidente Saladini si assicura, infatti, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mauro Bollino.

L’atleta nato a Palermo nel 1994 ha iniziato questa stagione al Cerignola, proveniente dall’ACR Messina. Nella scorsa stagione in maglia giallorossa, Bollino si è distinto come uomo fondamentale per il salto di categoria dei peloritani, contribuendo alla promozione finale con un’annata in grande spolvero, realizzando uno score personale di 10 reti e 10 assist.

Giocatore con molta esperienza alle spalle, Bollino – cresciuto con gli insegnamenti sportivi di Totò Schillaci al Ribolla – dalle prime esperienze con le giovanili del Palermo e seguente passaggio in prima squadra, ha poi intrapreso una carriera che lo ha visto protagonista in gran parte d’Italia, con esperienze a: Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese, Sicula Leonzio, Bari, Bitonto, Messina e Cerignola.

Sono oltre 120 le presenze che Bollino ha maturato in Serie C, condite da 19 reti e 13 assist. Il nuovo attaccante gialloblu è un giocatore dal grandissimo estro, capace di svariare sul fronte d’attacco prediligendo partire dall’esterno sulla fascia destra, per poi accentrarsi tentando la conclusione con il suo mancino.

«Sono molto felice di questa mia scelta. La società mi ha presentato un progetto ambizioso ed entusiasmante, il loro trasporto e la loro professionalità mi ha convinto ad accettare prontamente questa nuova sfida. Non vedo l’ora di potermi aggregare al gruppo e di dare il mio contributo alla squadra e a tutta la società» son le prime dichiarazioni del neogialloblu.