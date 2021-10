In casa del Biancavilla prima convocazione per Sandomenico e Bollino con il Lamezia Terme

Dovendo fare a meno di Haberkon (che sconterà la prima delle 2 giornate di squalifica rimediate dopo il cartellino rosso per fallo da terra rimediato contro il Licata, non potendo scendere in campo così neanche mercoledì nel turno casalingo contro la Gelbison), il Lamezia Terme domani a Biancavilla lascerà a riposo anche Benardi e Nocerino, non al meglio.

A casa anche gli under Mazzeo, Ferrara e Trotta, prime convocazioni per gli ultimi due attaccanti convocati, Sandomenico e Bollino.