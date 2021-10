Prevendita aperta domani e domenica mattina per Vigor 1919 – Vigor Lamezia 1919

La Vigor 1919 si prepara all’esordio casalingo al Guido D’Ippolito, con domenica in programma la stracittadina contro la Vigor Lamezia 1919.

In prevendita sarà possibile acquistare il proprio biglietto presso il Bar Golden Black sito in Via Trento n4, nella giornata di domani 16 ottobre e domenica mattina fino alle 12.

Si segnala che saranno aperti i seguenti settori:

Tribuna Centrale 1186 posti a sedere

Settore Distinti 426 posti a sedere

Curva Sud posti 320 posti a sedere (riservata agli ospiti).

Si ricorda infine che per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Dovrà essere utilizzata la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti