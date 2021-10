La Promosport in casa dello Scandale ritrova Casella a disposizione

Domani, nella quinta giornata di campionato, i biancoazzurri della Promosport sono attesi dallo US Scandale nello stadio comunale Demme.

All’appello di mister Morelli risultano assenti Riccelli, Gagliardi e Villella, ma rientrerà il centrocampista Matteo Casella, dopo un mese di stop a causa di un infortunio.

Se da una parte la Promosport è reduce dal pareggio casalingo con il Cassano, dall’altra lo Scandale, nella scorsa giornata, ha ceduto il passo per 2-1 al Villaggio Europa Rende.

«Sarà una partita molto difficile ma siamo altrettanto consapevoli della nostra forza, per cui ce la metteremo tutta per conquistare questi 3 punti e mantenere il primato», valuta Casella, «in settimana ci siamo allenati bene e abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. Sono carico e molto motivato – conclude – perché non vedevo l’ora di ritornare in campo dopo questo piccolo infortunio che mi ha tenuto lontano dallo stesso per un mese».