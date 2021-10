La Vigor 1919 informa che entra a far parte dello staff biancoverde il fisioterapista Eugenio Muzzi. Laurea in Fisioterapia all’Università Magna Graecia di Catanzaro e una specializzazione al settore tecnico Figc di Coverciano, aveva già in passato sposato la causa lametina.

Vanta, inoltre, collaborazioni con la Royal Team Lamezia, il Catanzaro, il Sambiase, il Lamezia Beach Soccer. La scorsa stagione, ha, infine, fatto parte dello staff del Sersale.

Si comunicano, inoltre, i convocati per la gara di domani: