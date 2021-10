BIANCAVILLA: Governali, Bossa, Guerci, Moi, Fragapane (25’st Di Francesco), Santapaola, Miceli (25’st Rabbeni), Fichera, Catania, Manfrè, Ficarotta.

A disp: La Rosa, Panza, Schirone, Mollica, Asero, Di Stefano, Cruz.

All. Cozza.

LAMEZIA TERME: D’Andrea, Miliziano, Camilleri, Sirignano, Tipaldi, Laaribi (40’st Bezzon), Salandria (27’st Corapi), Maimone, Verso, Maritato (19’st Bollino), Da Dalt (32’st Umbaca).

A disp: Guerra, Vitolo, Rechichi, Provazza, Sandomenico.

All. Erra.

ARBITRO: Angelillo di Nola (assistenti Pandolfo di Castelfranco Veneto e Storgato di Castelfranco Veneto).

RETI: 32’pt Laaribi, 39’pt Manfrè, 10’st Tipaldi, 36′ st Moi (aut), 47′ Bollino

NOTE: Espulso al 45’pt Cozza per proteste

Ammoniti: Camilleri, Catania, Da Dalt, Fragapane, Ficarrotta, Bossa, Laaribi,

Rec: 2’pt, 5’st

Vittoria rotonda nel punteggio per il Lamezia Terme che sul campo del Biancavilla vince per 4-1 l’anticipo del sesto turno di andata del girone I di serie D.

Gara equilibrata e combattuta nella prima frazione, terminata sul punteggio di 1-1, che poi trova la svolta per gli ospiti nella ripresa, con in rete anche l’ultimo arrivato Bollino, mentre per i padroni di casa si recrimina per alcuni episodi.

Poco tempo per festeggiare, però, con mercoledì alle 18 al “D’Ippolito” nuova gara di campionato contro la Gelbison.

La cronaca dalla pagina Facebook del Biancavilla

PRIMO TEMPO

3’ etnei pericolosi con la punizione calciata da Ficarrotta in area calabrese, Miceli prova il tiro ma la palla termina alta

6’ altra punizione calciata da Ficarrotta, questa volta Manfrè non inquadra la porta

13’ punizione ospite, Laaribi mette in mezzo per la testa di Sirignano e la palla termina sul fondo

17’ Traversa piena del Biancavilla con Ficarrotta che calcia bene la punizione

25’ Palo colpito dal Biancavilla con Fichera

28’ super parata di Governali sulla conclusione di Maritato piazzata sull’angolino destro

32’ Laaribi di testa anticipa i centrali etnei e supera l’incolpevole Governali

39’ Manfrè approfitta di una indecisione di D’Andrea e lo trafigge

45′ doppia ammonizione in serie per mister Cozza per proteste

47′ punizione per gli etnei, Ficarrotta prova il tiro a giro ma D’Andrea compie un miracolo prendendo la palla all’angolino

SECONDO TEMPO

5’ ospiti pericolosi con Maritato, che di testa colpisce male la sfera grazie ad una precedente deviazione di Bossa, su cross di Da Dalt

10’ va a segno Tipaldi, ma ci sono le proteste degli etnei per carica sul portiere Governali

12’ reazione del Biancavilla con Manfrè, che stoppa di petto e tira al volo spiazzando il portiere ma la palla termina fuori di pochissimo

14’ parata che vale un goal per D’Andrea sulla girata di testa di Fichera

36′ cross in mezzo di Camilleri, Moi non si intende con Governali e la palla va in rete (autogol)

47′ Quarta rete di Bollino che a tu per tu con Governali non sbaglia