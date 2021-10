Dopo la vittoria di ieri in Sicilia, questa mattina seduta di allenamento al “Gianni Renda” per il Lamezia Terme, dovendo già preparare la prossima sfida prevista mercoledì alle 18 al “Guido D’Ippolito” contro la Gelbison.

Biancavilla in silenzio stampa, a fine partita a parlare ai giornalisti si presenta così solo il tecnico ospite. Per mister Erra «il risultato può trarre in inganno, si è dilatato negli ultimi 20 minuti dopo un primo tempo in cui siamo da subito calati bene nel tipo di gara. Il Biancavilla ha fatto la sua partita, ci ha creato delle difficoltà e la nostra squadra è stata brava a non disunirsi, poi nel secondo tempo sono emersi i valori tecnici che ci hanno permesso di portare a casa un risultato importante».

Tecnico dei gialloblu che quindi si ritiene soddisfatto a metà: «abbiamo saputo tenere botta, loro si sono presentati pimpanti e con qualche rinforzo dal mercato subito in campo. Nel primo tempo abbiamo viaggiato a corrente alternata, nel secondo si è vista una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria».

Bis di vittorie in Sicilia contro compagini gialloblu che secondo Erra danno «fiducia e consapevolezza. Dall’inizio stiamo cercando di costruire questo tipo di percorso, alternando momenti di sofferenza e di gioco proposto. Abbiamo interpretato bene la gara su un campo difficile».

Subito convocato, ed in gol, anche l’ultimo arrivato: «Bollino ha qualità tecniche indiscutibili, non giocava da un po’ e come qualche altro atleta ha necessità di mettere minuti nelle gambe. Siamo in un momento propizio per cercare di portare tutti ad un livello dignitoso per poi ruotare i vari elementi, visto che questa settimana giochiamo 3 gare». In tal ottica mercoledì si torna subito in campo contro la Gelbison: «le vittorie aiutano a recuperare prima, ma abbiamo di fronte un avversario che avrà le nostre stesse ambizioni di alta classifica».

Tra i giocatori a parlare è Francesco Salandria: «era una partita molto difficile, avevamo di fronte una compagine rinnovata dal mercato. Il nostro obiettivo erano i 3 punti per riuscire a tenere a breve distanza la lotta al vertice».

Anche per il mediano ex Reggina la vittoria dà «consapevolezza e fiducia, sappiamo di avere una rosa costruita per vincere il campionato. Il gruppo sa che deve stare unito per raggiungere il maggior numero di vittorie possibili».

Neanche il tempo di scendere dal pullman post vittoria, che si torna a dover effettuare allenamenti: «sappiamo che sarà una settimana difficile dovendo affrontare ora Gelbison e San Luca, servirà portare a casa più punti possibili per rimanere ancorati alla vetta». Da qui l’appello ad affollare gli spalti del “D’Ippolito”: «vogliamo più gente possibile allo stadio per sostenerci, perché la squadra ha bisogno del supporto del pubblico».