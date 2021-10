Logo ed inno per i 100 anni dell’Audace Decollatura

Per celebrare il centenario dell’ Audace Decollatura un’altra importante iniziativa portata avanti dal Presidente Giancarlo Bianco e da tutto il direttivo della Società sportiva decollaturese.

Commissionato l’ inno celebrativo della squadra, su traccia audio e registrazione a cura di Giuseppe Macrillò, testo a cura di Gigi De Grazia e con la voce di Gessica Scalise. Un brano breve, facile da memorizzare e soprattutto carico di quella passione che da sempre caratterizza i tifosi dell’ Audace.

“Sono entusiasta del nuovo inno della squadra- spiega il Presidente Giancarlo Bianco- la creazione di questo jingle si inserisce nell’ ambito delle iniziative celebrative per la nostra Società calcistica: i 100 anni di storia dell’ Audace, 1920-2020- che causa situazione pandemica non siamo riusciti a festeggiare prima, omaggiati anche dalla creazione di uno stemma che apporremo sulle magliette di gara e la creazione di una maglia ufficiale celebrativa con il logo dei 100 anni di storia, che verrà sfoggiata nell’ambito di un evento a cui parteciperanno le vecchie glorie dell’Audace di Decollatura che indosseranno la maglia e poseranno con la stessa ..Ma le sorprese non finiranno qui.”