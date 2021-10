Domani Lamezia Terme contro la Gelbison priva degli acciaccati Verso e Laaribi

Nei convocati per la sfida di domani del Lamezia Terme contro la Gelbison, prevista alle 18 al “Guido D’Ippolito”, assenti Haberkon (secondo dei due turni di squalifica da scontare), Verso e Laaribi (alle prese con problemi fisici), Ferrara e Mazzeo per quanto riguarda gli under che potrebbero essere tagliati.

Dopo Nocerino, tornato all’Afragolese, il mercato gialloblu potrebbe vedere ulteriori assestamenti sia in uscita che in entrata, con irrisolta la vicenda burocratica di Herrera ed un altro paio di giocatori sudamericani che si sono aggregati in settimana in prova al gruppo.