Seconda sconfitta e seconda risoluzione in casa Lamezia Terme: saluta Alessandro Erra

Se la prima sconfitta aveva visto l’interruzione del rapporto con il direttore generale Martino, la seconda per il Lamezia Terme vede la risoluzione del contratto con l’allenatore della Prima Squadra, Alessandro Erra.

La guida tecnica della Prima Squadra sarà momentaneamente affidata all’allenatore in seconda, Tony Lio, essendo prevista già domenica una gara impegnativa come la trasferta di San Luca.

Il Lamezia Terme ringrazia Alessandro Erra per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali.

La compagine gialloblu dopo 7 giornate si trova nel gruppo play off in classifica, a 4 punti di distanza dalla vetta, avendo visto ieri interrotta una striscia di 3 vittorie consecutive e movimenti di mercato chiusi o da concludere (la sessione terminerà il 5 novembre, per poi riaprire nuovamente con quella invernale a dicembre).