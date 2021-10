Aperte le iscrizioni di pesistica olimpica presso la sezione Giovanile Fiamme Oro del Commissariato lametino

Per la stagione sportiva 2021-2022, sono aperte le iscrizioni ai corsi di Judo e di Pesistica Olimpica, rispettivamente presso la Sezione Giovanile Fiamme Oro del Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato sita in via Baarlam da Seminara e presso la Sezione Giovanile Fiamme Oro del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme.

I corsi sono riservati ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Potranno già usufruire degli impianti sportivi, da questo mese, i giovani atleti già iscritti alle precedenti sessioni sportive, interrotte dalle disposizioni Ministeriali legate all’emergenza sanitaria.

Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 ottobre , ai responsabili delle Sezioni Giovanili Fiamme Oro, corredate della richiesta documentazione il cui elenco è descritto nelle pagine dedicate del sito web della Questura di Catanzaro.

Le strutture sportive utilizzate e l’attività svolta dagli atleti, sono rese conformi alla normativa sulle disposizioni e misure di prevenzione Sars Cov-2 (Covid-19).

A riguardo, è stato, altresì, predisposto apposito Protocollo Specifico per la Prevenzione del Rischio epidemiologico da Covid–19, a cui tutti gli utenti dovranno scrupolosamente attenersi al fine di garantire i necessari standard di sicurezza.

Le palestre, previa iscrizione, sono fruibili anche dagli appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno e dai loro familiari maggiorenni.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione ai corsi, modulistica, quote di iscrizione e regolamenti, sono pubblicate sul sito web della Questura di Catanzaro