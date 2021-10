Primo derby stagionale per la Royal Team Lamezia che dopo due squadre campane, Napoli ed Irpinia, affronta tra le mura amiche del Palasparti la Segato Women nella terza giornata del torneo di calcio a 5 femminile.

La formazione di mister Moreno Giorgi è reduce dalla sconfitta, subita sul campo della favorita Irpinia, dopo aver accumulato un doppio vantaggio all’inizio del secondo tempo che ha lasciato l’amaro in bocca a squadra e società. Soprattutto, alla luce di un primo tempo quasi perfetto dove alle padrone di casa è stato concesso davvero poco. Troppi gli errori commessi nella seconda fase che hanno determinato un risultato che sta proprio stretto a Martinez e compagne che sicuramente ora vorranno riscattarsi per non perdere terreno dalle attuali capoliste.

Il tecnico lametino ha analizzato, insieme alle ragazze, le cose che non sono andate contro le biancoverdi campane ed in settimana ci hanno lavorato sopra. Del resto Giorgi aveva già detto in precedenza che c’era tanto da lavorare, ma alcuni errori sono stati frutto di inesperienza che difficilmente si può acquisire in poco tempo. Vero è che sugli aspetti tecnici e tattici si sta lavorando tanto, anche con l’ausilio delle tecnologie, terreno fertile per chi ha voglia di imparare e correggere i propri errori.

Il Presidente Nicola Mazzocca, visibilmente amareggiato per la sconfitta di domenica, reputa che: «le nostre prospettive ci portano ad ambire ad un campionato da giocarci fino alla fine per le prime posizioni, e domenica credo che l’abbiamo dimostrato perdendo una partita in cui abbiamo tenuto bene il campo per almeno tre quarti di gara. Purtroppo abbiamo avuto alcuni minuti di sbandamento che ci sono costati caro. Ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al prossimo avversario per rimetterci in carreggiata ed andare avanti».

Sulla prossima gara contro la Segato Woman il presidente mette in guardia le sue ragazze per non perdere terreno e rilanciarsi: «sicuramente non possiamo sottovalutare la Segato. L’abbiamo affrontata in precampionato e non è stato semplice venirne fuori, quindi bisogna stare concentrate per potersela giocare. Non sarà facile giocare contro le nostre tante ex in campo che in precedenza hanno fatto bene in questo campionato».

La direzione della gara in programma al Palasparti alle 15 è stata affidata ad Antonio Turiano di Reggio Calabria ed Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia, con Giovanna Zubba di Lamezia Terme al cronometro.