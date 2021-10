Un nuovo anno sportivo sta entrando nel vivo e il Comitato CSI di Lamezia Terme ricerca volontari

Un nuovo anno sportivo sta entrando nel vivo e il Comitato CSI (Centro Sportivo Italiano) di Lamezia Terme ricerca volontari, da inserire nel proprio organigramma allo scopo di fornire un’opportunità di crescita umana e sportiva a chiunque voglia impegnarsi ed appassionarsi al mondo sportivo e nell’organizzazione di eventi.

«Il CSI – spiega il Presidente territoriale Davide Curcio – è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale) che è attivo sin dal 1944 la cui missione è l’educazione alla vita attraverso lo sport essendo quest’ultimo straordinario veicolo di valori sociali e formativi profondi. La diramazione territoriale di Lamezia, attiva da circa un ventennio – continua il Presidente – vuole offrire anch’essa quest’opportunità».

«Per l’anno sportivo 2021/2022 si partirà con l’organizzazione delle attività relative al progetto “Sport&Go”» cercando «ragazzi e ragazze giovani, ma anche persone adulte, estremamente volenterose e motivate che nel loro tempo libero possono dedicarsi all’organizzazione ed alla gestione (tramite adeguata formazione) di eventi sportivi nei molteplici campi ove il CSI può operare (calcio, basket, pallavolo, ciclismo e tanti altri sport) con, o per il tramite delle sue società sportive affiliate (oratori, palestre, ASD/SSD) ecc. Il mio obiettivo e quello dei miei collaboratori – conclude Curcio – è quello di creare uno staff unito e formato il quale, con dedizione abbia voglia di imparare un nuovo “mestiere” ovvero dell’organizzatore di eventi sportivi e perché no, di trovare occupazione in un settore che potrebbe diventare un’impresa sociale di notevole impatto sulla nostra città».