Corapi, Verso e Trotta fuori dai 23 convocati del Lamezia Terme verso San Luca

Diramata questa mattina la lista dei giocatori del Lamezia Terme chiamati a partire verso San Luca per l’impegno di questo pomeriggio.

Fuori dai 23 convocati Corapi, Verso e Trotta, con i primi 2 ancora alle prese con problemi fisici, oltre ai noti Gaudio ed Herrera mai entrati in campo ma ancora in rosa. Torna invece dopo i 2 turni di squalifica Haberkon, che complice il turno infrasettimanale di fatto è stato fermo 1 e non 2 settimane.

Gara importante per non perdere contatto con la lotta al vertice, ed ancora di più dopo l’esonero di mister Erra; in attesa del nome del nuovo allenatore (più accreditato Campilongo), in panchina troverà spazio Tony Lio, da secondo a traghettatore.