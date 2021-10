In Promozione bene Promosport e Garibaldina, nuova sconfitta per l’Atletico Maida

Una rovesciata di Percia Montani al 4′, ed un colpo di testa di Mascaro al 29′, sbloccano la gara nella ripresa per la Promosport, che batte 2-0 il Cutro.

Compagine di mister Morelli che rimane attualmente capolista solitaria, con però la Juvenilia Roseto con 2 gare da recuperare e 4 punti di distacco colmabili.

Vince 2-1 a Soveria Mannelli la Garibaldina ai danni del Cassano Sybaris attestandosi a metà classifica: al 15′ padroni di casa in vantaggio con Cardamone, con ospiti che pareggiano ad un minuto dall’intervallo con una rete in mischia dopo calcio d’angolo di Ruggeri. Il gol vittoria arriva poco prima del novantesimo messo a segno in modo rapace da Ianni, lesto a sfruttare un errore difensivo ospite.

Sconfitta invece per l’Atletico Maida in casa del Real Fondo Gesù per 2-1: in rete per i crotonesi Covelli e Diallo, di Scalese la rete dei giallorossi, ora penultimi in classifica ma con un conto aperto con la fortuna essendo stati falcidiati da una serie di infortuni in questo avvio di campionato.