Alessandro Miceli passa al Lamezia Terme dal Castrovillari

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Miceli.

Il nuovo difensore centrale gialloblu è una vecchia conoscenza del calcio lametino, avendo vestito in passato i colori di Vigor Lamezia e Sambiase, aggiudicandosi con la maglia giallorossa l’ultimo campionato di Eccellenza. Miceli in carriera ha inoltre militato con Amantea, Acri, Rende e Castrovillari; con queste ultime due disputando il campionato di Serie D.

Il nuovo giocatore gialloblu si è, inoltre, anche distinto nel Beach Soccer, vestendo la maglia azzurra della Nazionale Italiana nelle ultime qualificazioni per gli Europei e i Mondiali che si sono disputate lo scorso giugno in Portogallo.

Di seguito le prime dichiarazioni del nuovo calciatore gialloblu, terzo elemento over a disposizione per la retrovia: «Sono molto felice di riabbracciare la piazza di Lamezia Terme, una città importante che merita palcoscenici calcistici di assoluto rilievo. L’organico che la società ha costruito è di indubbia qualità e sono contento di poter dare anche io il mio contributo per il raggiungimento degli importanti obiettivi prefissati”.