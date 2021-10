Altri due movimenti in uscita per il Lamezia Terme nell’ultima settimana di calciomercato

Il Lamezia Terme comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Martino (2003) a titolo temporaneo al FC Matese (Serie D, Gir. F). Il portiere ex settore giovanile del Cosenza aveva trovato poco spazio in prima squadra fino ad ora, con altri 3 colleghi under presenti in rosa.

Altra uscita, in risposta alle esigenze familiari e alla volontà di trasferirsi al Nord espresse dal calciatore Mohamed Laaribi – ha deciso di accogliere le sue richieste; il calciatore è stato trasferito a titolo definitivo al Novara Calcio.

Ringraziando i calciatori per la professionalità dimostrata, il club augura loro le migliori fortune umane e sportive.