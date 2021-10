Al Campionato Italiano di Karate Fijlkam classe esordienti 3 gli atleti del Centro Sport Karate Lamezia

Sono 3 gli atleti del Centro Sport Karate Lamezia, affiliata fijlkam dal 1985, che parteciperanno il prossimo 30-31 Ottobre 2021 al Campionato Italiano di Karate Fijlkam classe esordienti che si svolgerà al Palapellicone di Ostia Lido.

Dopo aver superato brillantemente le fasi Regionali organizzate dal Comitato Regionale Calabria settore Karate tenute a San Marco Argentano lo scorso 3 Ottobre 2021 classificandosi rispettivamente 1° posto medaglia d’oro per l’atleta Lucia Marco nella categoria 40kg che conquista il titolo di Campione Regionale, 2° posto medaglia d’argento per l’atleta Cerminara Antonio nella categoria-58kg e 2° posto medaglia d’argento per l’atleta Esposito Antonio nella categoria -63kg , affronteranno ora una sfida importante guidati dal Maestro Mario Amendola alle fasi Nazionali infatti parteciperanno oltre 500 atleti i migliori provenienti da tutta Italia.

Grande soddisfazione del Presidente Jessica Amendola e da tutta la società per la qualificazione ottenuta, e un grosso in bocca al lupo per la finale Nazionale.