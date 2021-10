Ad Halloween trasferta in casa del Cercola per il Basketball Lamezia

Si disputerà nella sera di halloween la 4° giornata del campionato di Serie C Gold del Basketball Lamezia, le mura che ospiteranno sono quelle del Palaplatani, palazzetto della Pallacanestro Cercola.

Una partita non semplice per le fenici, che ritornano dopo un anno nella città partenopea, dove vinsero dopo una partita combattutissima solo all’overtime e di una sola lunghezza, 75-74 grazie al solito arresto e tiro in sospensione di Monier. La squadra del Cercola è molto sensibile al fattore campo e alla presenza dei propri supporter, infatti nel proprio palazzetto detiene una percentuale altissima di vittorie.

Nel quintetto titolare dovrebbero figurare: Pesic Mihajlo, esperto centro (40 anni) di provenienza balcana, anche se nato a Dublino, 202 centimetri; il ventenne playmaker De Rosa, e la guardia Gandolfo, entrambi molto proliferi nel tiro, e l’ala Scognamiglio; ultimo tassello dello starting five che potrebbe essere una tra Fiore, Beatrice o Ammendola. In panchina, un altro buon pivot, Cotena, l’anno scorso militante nel Benevento.

Nel complesso una squadra energica, ben allenata e ben attrezzata per il tiro dalla lunga e media distanza, con ottime capacità offensive, che come già detto sembrano aumentare vertiginosamente tra le mura amiche. Nella notte dei mostri, servirà tanta grinta e aggressività per portare a casa la gara.