Lunedì al “Rocco Riga” il secondo Memorial “Stefania, Christian e Nicolò”

Si terrà lunedì presso l’impianto sportivo Rocco Riga di Lamezia Terme il secondo Memorial “Stefania, Christian e Nicolò”, ideato ed organizzato dalla società sportiva della Promosport, in collaborazione con gli organizzatori della prima edizione insieme al Direttore Tecnico della società, per ricordare Stefania e i suoi due bambini vittime del violento nubifragio che colpì il territorio di San Pietro Lametino nell’ottobre 2018.

Dopo un anno di stop imposto dal Covid, l’iniziativa torna così ad omaggiare il ricordo di tre angeli volati in cielo troppo presto.

Il programma della manifestazione

Ore 9.10 saluto delle autorità e presentazione delle squadre partecipanti: le categorie pulcini della Nsd Promosport, dell’ASD Sant’Onofrio, dell’ASD Pantere nere e i pulcini dello Xerox Chianello.

Ore 9.30 inizio gare con gare da 20 minuti (tempo unico)-girone all’italiana

Ore 11.10 il via alle finali 3°-4° posto e 1°-2° posto

Ore 12.20 premiazioni e saluto autorità (sarà presente il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro).

Come per qualsiasi altra manifestazione sportiva, per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso del Green Pass.