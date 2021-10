Sambiase domani in casa del Parghelia senza Cincotta, Di Cello, Diop, Perri e Zurlo

Sono 19 i giallorossi convocati da mister Giuseppe Neri per la sfida che il Sambiase giocherà domani, sabato 30 ottobre alle 15.30, in casa del Parghelia e valida per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria, girone C.

Ecco la lista completa:

Portieri : Colacino e Lucia

: Colacino e Lucia Difensori : Hanyn, Miletta, Morelli, Pilieci, Tallari, Toscano e Valente

: Hanyn, Miletta, Morelli, Pilieci, Tallari, Toscano e Valente Centrocampisti : Costa, Fortuna, Gigliotti, Marrello e Napoli

: Costa, Fortuna, Gigliotti, Marrello e Napoli Attaccanti: Angotti, Gallo, Russo, Scarpino e Varrà

Indisponibili risultano: Cincotta, Di Cello, Diop, Perri e Zurlo (quest’ultimo rientrerà domenica dalla Russia dove è stato impegnato con il Mundialito per club di beach soccer).