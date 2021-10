Domani Amantea – Promosport al “Rocco Riga”

Domani al via la settima giornata di campionato, durante la quale la Promosport si troverà contrapposta all’Amantea, tra le mura amiche del Rocco Riga sebbene in trasferta da calendario.

Se nella scorsa giornata i bianco azzurri hanno portato a casa una vittoria ai danni del Cutro, la compagine cosentina ha subito una sconfitta per mano del V.E. Rende. Tuttavia, nel recupero infrasettimanale l’Amantea è riuscita a strappare un punto sul campo della Juvenilia, una delle favorite alla vittoria finale.

Mister Morelli, nelle ultime giornate, ha dovuto sopperire ad assenze importanti, dando spazio agli under che hanno avuto l’opportunità di mettere in mostra il proprio valore. Tra questi Marco Perri, che presenta la sfida con l’Amantea: “ci aspetta una partita molto importante e sarà fondamentale scendere in campo concentrati e determinati per portare a casa la vittoria e confermarci in vetta alla classifica. Come sempre, daremo il massimo e lotteremo fino all’ultimo secondo per raggiungere il nostro obiettivo. Personalmente, mi preme ringraziare mister Morelli per aver creduto in me e avermi dato l’opportunità di mettermi in gioco e al servizio dei miei compagni più esperti, dai quali non posso far altro che imparare e fare tesoro dei loro preziosi consigli”.