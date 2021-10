La Raffaele Lamezia ospita oggi la A’ Ricchigia Gupe Volley Catania

La Raffaele Lamezia oggi sarà di scena al PalaSparti di Lamezia Terme contro la “A Ricchigia” Gupe Volley Catania

Una partita non facile per la capolista che si troverà di fronte una squadra disposta a tutto per togliere quello “zero” in classifica.

I siciliani si presenteranno a Lamezia con una squadra giovane, totalmente rinnovata rispetto allo scorso anno, ma la Gupe è una società storica e sicuramente farà di tutto per dare del filo da torcere ai gialloblu.

Luca Morello, dello staff tecnico della Raffaele dichiara:« in settimana i ragazzi si sono ben allenati per questo impegno. E’ un testacoda, quindi sulla carta partita abbordabile, ma la Gupe è una squadra che ha sette vite, non è mai doma. Non hanno il roster dello scorso anno ma è pur sempre una squadra temibilissima con un allenatore preparato che conosce bene la categoria. Noi, anche se in formazione rimaneggiata, daremo il massimo e non abbasseremo mai la guardia».